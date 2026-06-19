Rues, places, jardins et sites patrimoniaux du centre-ville serviront de cadre à cette nouvelle édition. Plusieurs artistes amateurs et professionnels, chorales et groupes locaux se produiront dans une programmation couvrant différents styles musicaux, du rock aux musiques latines en passant par les ensembles d’harmonie. Parmi les rendez-vous annoncés figurent les animations organisées place Fernand-Marquigny, les concerts de la rue Saint-Martin, les prestations musicales au musée ainsi que les chorales accueillies à la chapelle Saint-Charles. D’autres groupes se produiront également dans plusieurs rues du centre-ville.

Un temps fort participatif

Cette édition sera également marquée par l’organisation d’un flashmob participatif prévu à 22 heures devant l’établissement Le Nomade, rue de la Bannière. Ouvert à tous, cet événement entend rassembler habitants, visiteurs et commerçants autour d’une chorégraphie collective. Une vidéo permettant de préparer cette animation a été mise en ligne en amont de la manifestation. Gratuite et ouverte à tous les publics, la Fête de la Musique constitue chaque année un rendez-vous culturel et festif marquant l’arrivée de l’été.



