La Communauté urbaine Creusot Montceau poursuit le développement de son Programme Smart, destiné à faire de l'innovation un levier de transformation du territoire. Réunis autour de la présidente Isabelle Louis, des vice-présidents, des élus communautaires, des services de la collectivité et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage chargée d'accompagner la démarche, les participants ont fait le point sur l'avancement du projet.

Cette stratégie s'inscrit dans un contexte marqué par des défis environnementaux, économiques et numériques croissants. La collectivité entend ainsi préparer le territoire aux évolutions futures en s'appuyant sur une vision à long terme.

Des priorités au service du territoire

Le Programme Smart repose sur plusieurs axes d'action. Il prévoit d'améliorer la qualité des services proposés aux habitants, de renforcer l'accompagnement des communes grâce à des outils mutualisés et de favoriser une gestion plus efficace des ressources, notamment l'eau, l'énergie et les équipements publics.

La collectivité souhaite également développer l'utilisation des données pour mieux piloter les politiques publiques et orienter ses décisions. À travers cette démarche, la Communauté urbaine affirme sa volonté de mettre les nouvelles technologies au service de l'intérêt général, avec l'objectif de renforcer la résilience, l'attractivité et le développement durable du territoire.