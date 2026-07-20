La commande officielle lancée via un appel à projets de la municipalité de Saint-Quentin imposait le portrait de l’emblématique Joséphine Baker mais Pierre-Olivier Houdré, Star 97 de son nom d’artiste, a voulu donner à son œuvre une dimension véritablement hors du commun en y ajoutant les visages d’autres illustres personnages engagés dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, Gisèle Halimi et Simone Veil pour les femmes, Aimé Césaire, Martin Luther King et Nelson Mandela pour les hommes, parité respectée.

L’auteur assume ce parti pris artistique matérialisé dans une fresque de 20 mètre sur 8 mètre qui symbolise pour lui, «les valeurs de respect et du vivre-ensemble». Le projet de Pierre-Olivier Houdré a séduit non seulement les élus commanditaires «le projet s’est imposé par la force du message», mais aussi les petits écoliers de Pierre-Laroche qui ont voté de manière démocratique pour la fresque qu’ils voulaient voir orner le mur du gymnase et retenu l’œuvre aujourd’hui achevée. «La fresque regardera grandir des générations de petits Saint-Quentinois», se sont réjouis les élus présents.

Une section de la LICRA

La réalisation de cette fresque répond à la volonté de la municipalité de «mener une action visible et durable». Cette action entre dans le cadre «d’une vraie démarche» engagée depuis deux ans sur Saint-Quentin en lien avec la Licra, Julien Alexandre, adjoint au maire en charge de l’enfance et de l’éducation, a annoncé la création récente d’une section de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme dénommée Licra Saint-Quentin Aisne, et présenté son président, Franck Cagnon. Pierre Hocq, chargé de mission éducation à la LICRA assistait à l’inauguration, évoquant devant cette fresque symbolique «un engagement citoyen et militant» et la volonté de «recueillir la parole des victimes» qui est celle des adhérents : «il ne faut jamais banaliser la haine».