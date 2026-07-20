La Communauté urbaine Creusot Montceau a achevé la troisième édition de son programme de pré-incubation «Entreprendre autrement sur le territoire de tous les possibles». Pendant trois mois et demi, 13 porteurs de projets ont bénéficié d'un accompagnement destiné à faire évoluer leurs idées vers des initiatives à impact social, territorial et environnemental.

Au total, neuf projets ont été accompagnés à travers un parcours alternant temps collectifs et suivis individualisés. Les participants se sont retrouvés tous les quinze jours afin de développer leur projet, renforcer leurs compétences et préparer leur future activité.



Des projets présentés en clôture

La clôture du programme s'est déroulée le 3 juillet avec une séance de présentation des projets devant Béatrice Barnay, vice-présidente de la Communauté urbaine Creusot Montceau, et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial local. Les participants ont présenté l'avancement de leurs initiatives avant un temps d'échanges avec les partenaires économiques du territoire. Le dispositif comprenait sept séminaires collectifs, organisés avec plusieurs structures partenaires, ainsi que trois rendez-vous individuels personnalisés.

La Communauté urbaine a également salué l'implication des organismes d'accompagnement, parmi lesquels France Active Bourgogne-Franche-Comté, Active, le Pôle de l'économie solidaire et la Fédération départementale des Foyers ruraux de l'Yonne, qui ont contribué au suivi des entrepreneurs tout au long du parcours.