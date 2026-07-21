La ministre déléguée à l'Energie et porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, questionnée sur la nouvelle hausse des prix des carburants, a rappelé mardi que des aides restent en place jusqu'à fin août et promis un point sur la situation d'ici là.

"C'est évidemment les conséquences de ce qui se passe au Moyen-Orient. Les Français le savent et je comprends que c'est très difficile pour beaucoup de nos concitoyens", a affirmé Maud Bregeon sur France 2, évoquant "des fluctuations qu'on a du mal à anticiper".

"La tendance à l'heure où on se parle est à la hausse. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce qui se passera dans les jours ou dans les semaines à venir. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que le gouvernement a déployé des aides" pour "les secteurs d'activité les plus exposés" et "les Français les plus précaires", a-t-elle dit.

"Ces aides sont toujours en place", a-t-elle ajouté, précisant que les concernés peuvent y avoir recours jusqu'à fin août.

Questionnée sur la possibilité que ces dispositifs soient prolongés, la ministre a répondu que le gouvernement "fera le point d'ici à fin août".

Plusieurs crises géopolitiques expliquent la hausse des prix des carburants.

D'un côté, la Russie, important producteur de gazole, a annoncé le 8 juillet interdire ses exportations de gazole pour faire face aux pénuries de carburant dans le pays, provoquées par les frappes ukrainiennes sur ses raffineries.

De l'autre, les prix des carburants affichent une augmentation quasi-continue depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, le 26 juin.

Avant cela, ils avaient diminué pendant près de deux semaines, à la suite de la signature d'un accord de paix entre les deux pays le 15 juin.