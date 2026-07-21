Ce déploiement global englobe également les départements voisins de la Moselle, de la Meuse, des Vosges, de la Marne, de la Haute-Marne, de l'Aube, des Ardennes, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

En Meurthe-et-Moselle, les conseillers de la CMA se mobilisent sur le terrain pour rompre l'isolement des chefs d'entreprise face à la réforme. Le réseau consulaire propose un parcours progressif comprenant une e-formation gratuite de 30 minutes, des webinaires thématiques et des formations intensives d'une journée. L'objectif est de permettre aux artisans locaux de maîtriser les outils numériques avant l'obligation d'émission des factures électroniques, fixée au 1er septembre 2027 pour les TPE et PME.

Un logiciel clé en main pour moderniser la gestion locale

Pour simplifier cette transition, la CMA met à disposition un logiciel de gestion et de facturation adapté aux petites structures. Cet outil permet de générer des devis conformes, de suivre la trésorerie en temps réel et d’automatiser les tâches administratives sur smartphone ou ordinateur. Ce plan d'action vise à transformer une contrainte légale en un levier de performance économique, en réduisant notamment les délais de paiement et les coûts de traitement informatique pour l'artisanat départemental.

Les entreprises artisanales du territoire de Meurthe-et-Moselle sont invitées à anticiper dès maintenant ce calendrier légal en contactant leur antenne de proximité de la CMA pour bénéficier de cet appui personnalisé. Plus d'informations sur cma-grandest.fr.