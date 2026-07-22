Une hausse de 25,5% en cinq ans du nombre d’entreprises artisanales en Meurthe-et-Moselle !

À l’instar de l’ensemble des départements du Grand Est, l’ancrage artisanal se confirme dans le département notamment dans les territoires ruraux et ce malgré une baisse générale de la démographie dans la région.

Constat établi par le dernier baromètre ISM-MAAF paru au début du mois ! 105 000 entreprises artisanales sont aujourd’hui actives dans la région. En Meurthe-et-Moselle, elles représentent 15 280 salariés.

«Des communes rurales au grandes métropoles, les artisans sont plus nombreux et confortent leur rôle de service de proximité essentiel à la population. Soutenir ces savoir-faire du quotidien, c’est préserver le lien social et l’attractivité des communes», assure Anne-Sophie Prissé, directrice marketing et communication de l’assureur MAAF (groupe Covéa)

39% sont des entreprises artisanales du bâtiment, suivies de près par des entreprises artisanales de services à hauteur de 38%. 16% de ces entreprises artisanales concernent la fabrication. 7% sont ciblées sur le secteur de l’alimentation.

Amortisseur économique

«La géographie de l’artisanat bat en brèche bien des idées reçues. Le nombre d’artisans progresse partout, y compris dans des départements qui perdent des habitants comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle. L’artisanat joue un rôle d’amortisseur économique et de maintien de services à la population», constate Catherine Élie, directrice des études à l’Institut supérieur des métiers.

«Pour autant tous les signaux ne sont pas au vert. Le maillage des métiers de bouche s’étiole légèrement avec des boulangeries-pâtisseries en recul dans les communes et des boucheries-charcuteries globalement stables. Derrière la vitalité entrepreneuriale, c’est donc la question de la consolidation de ce tissu de très petites entreprises dans les territoires qui se pose».

Désertification des territoires quand tu nous tiens…