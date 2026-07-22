Maizières-lès-Metz : démarrage des travaux du complexe Neoterra

La première pierre du centre de médecine du sport Coubertin a été posée en juin 2026 et ce bâtiment de 2 600 m² accueillera le centre actuellement situé à la clinique Claude-Bernard de Metz. Le complexe Neoterra devrait à terme offrir entre 14 000 et 20 000 m² de surfaces réparties sur neuf bâtiments. Il proposera des bureaux à vocation tertiaire et professionnelle, ainsi que divers commerces et services de proximité incluant un restaurant, une crèche et une salle de remise en forme. En outre, un parking silo d’une capacité de 445 à 600 places sera construit, favorisant les déplacements grâce à des connexions piétonnes, des pistes cyclables et un accès au réseau de bus local.

Ce projet, mené par STAFF Aménagement en partenariat avec la Communauté de communes Rives de Moselle, vise à créer un nouveau pôle de santé et de services qui répondra aux besoins croissants du territoire tout en stimulant son développement économique. Signalons que son ouverture est prévue pour l'été 2027.