Sapeurs-pompiers : un soutien psychologique gratuit face aux mégafeux

Face aux incendies qui touchent plusieurs régions françaises, la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (MNSPF) et le Groupe Matmut mettent en place un service de soutien psychologique gratuit pour les sapeurs-pompiers. Accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce dispositif doit permettre aux professionnels confrontés à des interventions particulièrement éprouvantes de bénéficier d'une écoute et d'un accompagnement. Le service est proposé pour une durée initiale de trois mois, avec une possibilité de prolongation selon les besoins.

Les pompiers face au poids psychologique

Cette initiative intervient alors que les sapeurs-pompiers sont fortement mobilisés face aux incendies qui frappent notamment la Gironde, les Landes, le Var et la Corse. La répétition d'interventions longues et difficiles renforce les enjeux liés à la santé mentale des personnels de secours. Le dispositif vise notamment à compléter les ressources disponibles au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), dont les capacités d'accompagnement peuvent varier selon les territoires.