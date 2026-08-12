Soissons : une nouvelle maison de santé ouvrira cet automne

À Soissons, le quartier de Saint-Crépin doit accueillir prochainement une nouvelle offre de soins. La Maison de Santé, dont l’ouverture est prévue à l’automne, réunira des cabinets neufs destinés aux médecins et à d’autres professionnels de santé. Le projet prévoit également un secrétariat mutualisé et un accompagnement financier pour faciliter l’installation des praticiens. Cette organisation doit permettre de regrouper plusieurs professionnels sur un même site et de simplifier certaines fonctions administratives. L’ouverture de cet équipement intervient dans un quartier engagé dans une phase de transformation. En renforçant la présence de professionnels de santé, le projet participe à l’évolution des services disponibles pour les habitants et à l’attractivité du secteur. Pour les praticiens, la mise à disposition de locaux neufs et de services partagés peut également réduire certaines contraintes liées à une installation indépendante.

Les maisons de santé se développent en France

À l’échelle nationale, les maisons de santé constituent un outil utilisé par les collectivités et les acteurs de santé pour renforcer l’offre médicale dans les territoires. Le regroupement de professionnels et la mutualisation de certains services peuvent faciliter les installations et améliorer la coordination entre praticiens. À Soissons, la future structure s’inscrit ainsi dans une logique de développement local de l’offre de soins, avec un enjeu qui dépasse le seul quartier de Saint-Crépin.