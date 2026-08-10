



Spécialisé dans les systèmes d'administration transdermiques et topiques, Labtec est le centre de recherche et développement d'AdhexPharma, entreprise pharmaceutique indépendante basée à Chenôve. Il poursuit le renforcement de ses capacités avec la construction d’un laboratoire de toxicologie (Tox Lab) destiné à accompagner le développement de projets impliquant des substances nécessitant des conditions de manipulation spécifiques. Ce projet vise à répondre à la hausse des demandes portant sur des composés pharmaceutiques hautement puissants et à élargir l'offre de services du groupe.

Un investissement pour accompagner les nouveaux projets

Conçu pour manipuler en toute sécurité de nouvelles entités chimiques, d'hormones et de principes actifs pharmaceutiques hautement puissants, le futur laboratoire élargira les capacités de Labtec en lui permettant de mener des projets jusqu'alors impossibles à réaliser avec ses installations actuelles. Une évaluation toxicologique indépendante a confirmé la nécessité d'un espace dédié afin de répondre aux exigences de sécurité, de qualité et de conformité réglementaire.

Initialement limité à un laboratoire spécialisé, le projet a été élargi afin d'intégrer une salle blanche destinée notamment à la fabrication de lots cliniques, aux côtés des activités de développement galénique et analytique. Les travaux, lancés en mars 2026, doivent s'achever fin août, avant une mise en service prévue d'ici la fin de l'année.

Tox Lab réunira les équipes chargées du développement galénique et du développement analytique. Cette organisation doit favoriser la collaboration entre les experts et accélérer l'avancement des projets de recherche.



