Le CHU Amiens-Picardie s’est équipé d’une thermo-frigo-pompe de 1 500 kW thermiques et 1 000 kW frigorifiques, installée par Idex Nord Normandie. Le dispositif permet de produire simultanément du chaud et du froid à partir de la chaleur générée par le site. Cette énergie, qui aurait autrement été rejetée dans l’environnement, est ainsi récupérée pour alimenter le réseau de chauffage de l’établissement.

Cette solution répond aussi aux besoins liés à la hausse des températures. Elle vient compléter les équipements déjà en place et contribue à maintenir les capacités de chauffage et de refroidissement de l’hôpital lors des épisodes de canicule. L’installation doit également permettre de réduire de 25% par an la consommation de gaz, selon les données communiquées, soit environ 1 200 tonnes de CO₂ évitées chaque année.



Un dispositif reproductible

Le système associe ainsi performance énergétique et continuité de service. Son fonctionnement repose sur la récupération d’une énergie déjà disponible sur le site, limitant les pertes tout en répondant aux besoins du centre hospitalier. Le dispositif s’inscrit dans une démarche visant à adapter les infrastructures aux évolutions climatiques.

Déjà déployée sur d’autres grands sites, cette technologie pourrait être reproduite dans des établissements confrontés aux mêmes enjeux de consommation énergétique, de confort thermique et de réduction des émissions.