Loos : Eurasanté dévoile sa stratégie RSE

Eurasanté structure sa démarche RSE avec un premier plan d’action couvrant la période 2026-2028, a fait savoir l'accélérateur spécialiste de la nutrition-santé. L’objectif est d'inscrire plus durablement le développement de la filière santé des Hauts-de-France dans une trajectoire conciliant performance économique, impact territorial et transition environnementale. Cette feuille de route, construite pendant plus d’un an avec plus de 50 collaborateurs et une douzaine de parties prenantes externes, comprend 20 actions réparties autour de quatre piliers : «piloter», «engager», «décarboner» et «impacter».

Eurasanté Academy

Sur le volet gouvernance, Eurasanté prévoit notamment de mettre en place un comité RSE interne, de publier un rapport RSE à partir de 2027 et de structurer des indicateurs permettant de mesurer son impact économique et territorial. Côté social, l’organisation entend renforcer la qualité de vie au travail, développer les compétences via une «Eurasanté Academy» et déployer une politique d’inclusion et de diversité.

La décarbonation constitue un autre axe majeur. Eurasanté réalisera dès 2026 un bilan carbone complet, couvrant les scopes 1, 2 et 3, avec l’objectif de réduire de 20% sa consommation énergétique en trois ans. L’organisation vise également 50% de fournisseurs locaux dans ses achats et une baisse de 25% des déplacements professionnels en avion.

Enfin, le pôle d'excellence veut amplifier son rôle auprès de la filière, en accompagnant les entreprises dans leur transition écologique, en favorisant l’accès à l’emploi et en renforçant l’attractivité des métiers de la santé sur l’ensemble des Hauts-de-France.