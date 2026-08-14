Santé
Moselle (57) Moselle (57)
En bref
Santé

Le CHR Metz-Thionville annonce la fermeture prolongée des urgences à Val de Briey

Le CHR Metz-Thionville a annoncé la fermeture prolongée de l’accueil des urgences de l’hôpital Maillot, à Val de Briey, à compter de ce vendredi 14 août et jusqu’au 25 août. Cette décision marque la première fermeture aussi longue pour ce service, qui ne pourra donc pas recevoir de patients durant cette période.


Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
© Adobe Stock.

© Adobe Stock.

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 14 août 2026

La direction de l'hôpital a souligné que cette mesure est due à un manque d’effectifs, une problématique récurrente ayant entraîné des fermetures similaires ces derniers mois. Cependant, l’hôpital Maillot a rassuré la population en confirmant que toutes les autres activités de soins, y compris la maternité, continueront de fonctionner normalement.

Pour pallier cette situation, une organisation spécifique a été mise en place par le centre hospitalier de Briey en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est et les services d’urgence des départements voisins (Samu 54, 57 et 55), afin d'assurer la prise en charge des patients pendant cette interruption. Les urgences reprendront leur fonctionnement habituel le mardi 25 août à 9 heures.