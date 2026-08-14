La direction de l'hôpital a souligné que cette mesure est due à un manque d’effectifs, une problématique récurrente ayant entraîné des fermetures similaires ces derniers mois. Cependant, l’hôpital Maillot a rassuré la population en confirmant que toutes les autres activités de soins, y compris la maternité, continueront de fonctionner normalement.

Pour pallier cette situation, une organisation spécifique a été mise en place par le centre hospitalier de Briey en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est et les services d’urgence des départements voisins (Samu 54, 57 et 55), afin d'assurer la prise en charge des patients pendant cette interruption. Les urgences reprendront leur fonctionnement habituel le mardi 25 août à 9 heures.