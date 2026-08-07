Le Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône modernise l’organisation de ses transports sanitaires et en taxis conventionnés. Une plateforme numérique, baptisée PRT, est expérimentée depuis le 3 juin 2026 dans quatre services de l’établissement. Elle doit être étendue à l’ensemble des services à partir du 7 septembre. L’hôpital gère chaque année plus de 6 000 transports, ce qui représente un enjeu important pour le parcours de soins.

La nouvelle solution doit remplacer une organisation reposant principalement sur des échanges téléphoniques avec les transporteurs. Une seule saisie permet désormais de transmettre automatiquement une demande aux entreprises inscrites sur la plateforme. Les équipes hospitalières disposent ainsi d’un meilleur suivi des demandes et d’outils de pilotage de l’activité. Le dispositif doit également faciliter le respect des règles de facturation et du libre choix du transporteur par le patient. Les premiers services utilisateurs font état d’un gain de temps et d’échanges plus fluides avec les professionnels du transport.



Une plateforme ouverte

La PRT met en relation l’hôpital avec les ambulanciers et les taxis conventionnés. Les entreprises reçoivent les demandes correspondant à leur secteur et peuvent y répondre en temps réel. L’inscription et l’utilisation de la plateforme sont gratuites. L’établissement invite les transporteurs du territoire à s’y inscrire avant la généralisation de l’outil.

Cette évolution s’inscrit dans la transformation numérique du centre hospitalier. La PRT est intégrée à Sésame®, une solution appelée à accueillir un autre module consacré au bionettoyage. Celui-ci devrait être testé entre fin 2026 et début 2027 afin de mieux coordonner les sorties, le nettoyage des chambres, les admissions et la gestion des lits. L’objectif affiché est de fluidifier l’organisation et de réduire les délais du parcours patient.



