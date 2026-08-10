



Basée à Dijon, l’entreprise PROTEOR a présenté les résultats d'une étude clinique multicentrique consacrée à sa prothèse de genou à microprocesseur QUATTRO. Menée dans cinq centres de médecine physique et de réadaptation en France, elle a concerné 17 personnes actives ayant subi une amputation transfémorale. Chaque participant a utilisé à la fois sa prothèse habituelle et le modèle QUATTRO pendant une période d'au moins quatre semaines avant les évaluations, afin de comparer les deux solutions dans des conditions proches de la vie quotidienne.





Des objectifs adaptés à chaque participant





L'étude a accordé une place importante aux priorités définies par les utilisateurs. En amont des évaluations, chaque participant a identifié les activités qu'il jugeait importantes, qu'il s'agisse de la marche, des déplacements sur différents types de terrain, d'activités sportives, de loisirs ou de certaines tâches de la vie quotidienne.

Selon les résultats présentés, les participants ont estimé atteindre plus facilement leurs objectifs fonctionnels avec PROTEOR QUATTRO. Les résultats mettent également en avant la prise en compte des besoins spécifiques de chaque utilisateur, en complément des performances mesurées en milieu clinique.

Les tests locomoteurs standardisés réalisés au cours de l'étude montrent, par ailleurs, des performances comparables entre PROTEOR QUATTRO et les prothèses à microprocesseur habituellement utilisées par les participants.



