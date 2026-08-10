Avec 4 492 défaillances d'entreprises enregistrées en 2025, soit 6,5% du total national, le Grand Est confirme sa place de région métropolitaine la plus stable en matière de faillites. La hausse reste limitée à 1% en 2025 comme au deuxième trimestre 2026, tandis que le bilan du premier semestre est stable.

Une région qui résiste, malgré quelques zones de tension

Derrière cette tendance rassurante, les réalités diffèrent selon les départements. Si le Bas-Rhin affiche une stabilité et que la Moselle voit le nombre de défaillances reculer de 12%, la situation est plus difficile en Meuse, où les faillites progressent de 45%. La Marne (+23%) et la Haute-Marne (+75% au T2, volumes faibles) enregistrent également une hausse. En Meurthe-et-Moselle, les défaillances repartent à la hausse (+12%) après une baisse observée en 2025.

«La perspective reste celle d’un chiffre durablement élevé au regard de la faiblesse conjoncturelle, avec une inflation élevée freinant la reprise de la consommation, des problèmes persistants dans la construction, et des taux d'intérêt élevés – mais aussi du fait de la forte création d’entreprises depuis le covid. Les faillites d'entreprises ne diminueraient que modérément en 2027, à mesure que les conditions économiques devraient s'améliorer», explique Maxime Lemerle, responsable de la recherche défaillances chez Allianz Trade.