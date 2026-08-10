Basée à Daix, l'entreprise Inventiva est spécialisée dans le développement d’une thérapie orale contre la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH). L’entreprise annonce la nomination de trois administratrices indépendantes au sein de son Conseil d’administration : les docteures Barbara Krebs-Pohl et Anne Prener, ainsi que Camilla Soenderby. Ces nominations sont effectives depuis le 30 juin 2026.





Avec ces trois nominations, Inventiva renforce les compétences de son Conseil d’administration dans plusieurs domaines liés au secteur biopharmaceutique, notamment le développement clinique, la commercialisation mondiale, la stratégie d’entreprise et les opérations financières.





Des parcours centrés sur l’innovation médicale





Barbara Krebs-Pohl apporte plus de 27 ans d’expérience dans le développement des biotechnologies. Docteure spécialisée dans les technologies des anticorps, elle a notamment exercé les fonctions de Chief Business Officer chez MorphoSys, où elle a participé à plusieurs opérations stratégiques, dont l’acquisition de la société par Novartis pour 2,9 milliards de dollars.









Anne Prener, médecin et docteure en épidémiologie, dispose de plus de 25 ans d’expérience dans la direction d’entreprises de biotechnologie au stade clinique. Elle a notamment dirigé Freeline Therapeutics et Gyroscope Therapeutics, après avoir occupé des fonctions de direction chez Baxalta et Novo Nordisk. Son parcours comprend le développement et la mise sur le marché de plusieurs médicaments biologiques.





Camilla Soenderby complète ce nouveau trio avec une expérience internationale de 25 ans acquise en Europe, aux États-Unis et en Asie. Ancienne dirigeante de Takeda, elle a supervisé la stratégie mondiale de commercialisation d’un portefeuille de produits générant un chiffre d’affaires annuel de 13 milliards de dollars. Elle a également occupé des postes de direction chez Shire, Roche Pharma, Abbott et Schering-Plough.















