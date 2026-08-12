Le groupe SUMA poursuit son développement dans la distribution automobile avec l’ouverture d’API Chalon, au 16 bis, avenue de l’Automobile. Cette nouvelle implantation intègre le réseau SUMA PARTS & SERVICES et s’adresse aux professionnels de la réparation comme aux particuliers.



Le magasin propose des pièces détachées, des lubrifiants, des pneumatiques et du matériel d’atelier. Son catalogue compte plus de 5 millions de références issues de grands équipementiers. L’offre REQUAL permet également d’accéder à des pièces répondant aux mêmes standards que celles d’origine, avec des tarifs pouvant être jusqu’à 30% inférieurs. L’établissement dispose aussi d’un large choix de pneus et de matériel destiné aux garages professionnels ou particuliers.

Des livraisons plusieurs fois par jour

API Chalon mise également sur la rapidité de son service. Des tournées locales permettent plusieurs livraisons quotidiennes. Les commandes passées avant 8h30 peuvent ainsi être livrées avant 10h. Celles enregistrées avant 10h peuvent l’être avant 11h30. Ce dispositif doit notamment permettre aux professionnels de limiter les interruptions d’activité liées au manque de pièces.