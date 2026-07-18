Face aux enjeux du changement climatique, la commune lorraine espère décrocher une distinction économique et environnementale majeure grâce à la reconversion réussie de son cœur de village inauguré en mai 2022.

Un investissement vert et innovant pour le climat

Inscrit par l'Atelier Paysages et ID Verde, ce chantier a nécessité un investissement total de 1,8 million d'euros, soutenu financièrement par l'État, la Région, la Métropole et l'Agence de l'eau. L'aménagement se distingue par l'implantation de 60 arbres, 3 000 végétaux et une mini-forêt urbaine autour de l'église Saint-Martin. L'innovation technique repose sur la valorisation des eaux d'exhaure de l'ancienne mine de fer, transformées en fontaines et en chemins d'eau pour créer un îlot de fraîcheur face aux sécheresses répétées.

De la rigueur écologique à la conquête du titre historique

L'interprofession VALHOR, organisatrice de l'événement, privilégie désormais la gestion durable des ressources et la pérennité de la palette végétale sur dix ans, bien au-delà des seuls critères esthétiques. Ce projet structurant pour l'économie locale permet à la municipalité de valoriser ses investissements publics face à une concurrence nationale féroce de 182 candidatures initiales. Le verdict final, attendu dans les prochains mois, pourrait faire de Maxéville le second lauréat de l'histoire de la Lorraine, dix ans après le sacre de Bar-le-Duc.