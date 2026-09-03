Cet événement, qui en est à sa huitième édition, vise à encourager l'engagement citoyen pour la préservation de la planète. Les participants pourront choisir parmi plusieurs lieux de rassemblement dès 8 h 30 pour un briefing convivial avant de se lancer dans les efforts de nettoyage. Différents quartiers de Béthune sont concernés, y compris le Centre-Ville et plusieurs parcs locaux.

Pour prendre part à cette initiative, il suffit de confirmer sa présence par e-mail. Les organisateurs conseillent aux participants de se munir d'équipements appropriés, tels que des gilets jaunes et des chaussures adaptées, ainsi que d'encourager l'utilisation de gants réutilisables pour minimiser les déchets.

La matinée se terminera sur une note festive à la Grand'Place, où des animations et des surprises attendront les participants pour célébrer leur engagement collectif. Cet événement souligne l'importance d'une action collective pour rendre Béthune plus propre et agréable à vivre. Les citoyens, les associations et les entreprises locales sont tous invités à jouer un rôle actif dans cette journée dédiée au nettoyage et à la protection de l'environnement. La ville espère voir une grande participation afin de renforcer le lien communautaire tout en œuvrant pour un avenir plus vert.