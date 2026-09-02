Aisne : une sortie pour découvrir la vipère péliade à Vaucelles

La sortie, proposée par la Médiathèque Géodomia avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, se déroulera de 9 heures à midi à Vaucelles-et-Beffecourt. Accompagnés par un animateur, les participants partiront à la recherche de la vipère péliade, un serpent rare et menacé, afin d’apprendre à reconnaître l’espèce et de mieux comprendre son environnement. L’animation permettra également d’échanger sur la place de cette espèce dans les écosystèmes locaux et sur les enjeux liés à la préservation des milieux naturels. Gratuite et accessible sur inscription, cette sortie s’adresse au grand public.

La connaissance soutient la protection des espèces

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large de sensibilisation à la biodiversité en France. Les animations de terrain permettent aux collectivités et aux organismes spécialisés de rapprocher les habitants des espèces et des milieux naturels présents sur leur territoire. Elles offrent également un cadre pour transmettre des connaissances sur les comportements des animaux, leur habitat et les menaces qui peuvent peser sur certaines espèces. En favorisant une meilleure compréhension des écosystèmes locaux, ces rendez-vous participent à la diffusion des connaissances nécessaires à leur préservation et à une gestion plus éclairée des espaces naturels.