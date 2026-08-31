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Erquinghem-Lys (59) Erquinghem-Lys (59)
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La MEL engage une nouvelle étape pour préserver la Lys

Un réseau d’assainissement plus performant, un espace renaturé : la MEL engage une nouvelle étape pour préserver la Lys. Depuis avril 2026, la Métropole Européenne de Lille (MEL) mène une opération d’envergure à Erquinghem-Lys et La Chapelle-d’Armentières pour fiabiliser le réseau d’assainissement, prévenir les inondations et améliorer durablement la qualité de l’eau de la Lys.

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© MEL

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Par Marie Boullenger
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 31 août 2026 - Mis à jour le 31 août 2026

D’un montant de plus de 7 millions d’euros, ce chantier, qui s’achèvera en mars 2028, constitue une nouvelle étape d’une opération globale engagée en 2016 à Armentières. Avec la cérémonie de baptême du micro-tunnelier sur le site du chantier avant sa descente dans le puits de lancement, c’est une étape symbolique qui marque aujourd’hui le démarrage effectif des travaux de franchissement sous la voie SNCF. À travers ce projet, la MEL poursuit ainsi une ambition claire : moderniser ses réseaux d’assainissement, préserver la ressource en eau, tout en redonnant davantage de place à la nature et à la biodiversité.

«La MEL fait le choix d’investir pour l’avenir de son territoire. Ce chantier va protéger plus de 60 000 habitants des inondations, améliorer durablement la qualité de l’eau de la Lys, et renaturer le courant de l’Anguille pour en faire un véritable espace de biodiversité, ouvert aux habitants. Dans un contexte de sécheresse, nous portons aussi une exigence forte de sobriété dans la gestion de l’eau. C’est le sens de notre action : des infrastructures utiles au quotidien, qui préparent un territoire plus résilient» témoigne Éric Skyronka, Président de la Métropole Européenne de Lille. 