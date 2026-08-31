La Mission Patrimoine dévoile les cinq sites des Hauts-de-France

Les sites sélectionnés bénéficieront du soutien financier de la neuvième édition de l’offre de jeux Mission Patrimoine, lancée ce jour par FDJ UNITED. Cette 9ème édition met à l’honneur des sites témoins de la diversité des époques, des styles et des usages du patrimoine français. Du roman à l’industriel, du moulin au château, chacun incarne l’histoire et l’identité de son territoire. La Mission Patrimoine a un impact significatif sur le développement et la revitalisation des territoires.

En Hauts-de-France, cinq sites ont été sélectionnés : le Château des Chaînées à Chevreny (02), le Manoir du Blauwhuys à Quaëdypre (59), l'Église Saint-Nicolas à Ercuis (60), l'Église Saint-Vaast à Bihucourt (62) et enfin l'Église Saint-Médard à Domart-en-Ponthieu (80).

281 chantiers en cours

Les projets soutenus permettent de créer des emplois et d’attirer des visiteurs et des touristes. Des collectes de dons et de mécénats accompagnent certains projets pour mobiliser la société civile autour de la sauvegarde de ce patrimoine. Depuis la première édition en 2018, la Mission Patrimoine a aidé plus de 1 080 sites pour leurs travaux de restauration. Aujourd’hui, plus de 70% des projets sélectionnés sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 281 chantiers en cours et 514 terminés. Les autres projets vont voir leurs travaux prochainement lancés.