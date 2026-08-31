Rives de Saône : 50 euros pour récupérer l’eau de pluie

Après un été marqué par la chaleur et la sécheresse, la Communauté de communes Rives de Saône encourage ses habitants à stocker l’eau de pluie avant l’automne. La collectivité verse une aide forfaitaire de 50 euros pour l’achat d’un récupérateur d’une capacité minimale de 200 litres. Accessible aux habitants du territoire, le dispositif peut financer l’arrosage des jardins et potagers ou encore le nettoyage extérieur, tout en limitant le recours à l’eau potable. Les demandes peuvent être déposées jusqu’au 31 décembre 2026.

Le dispositif représente un budget total de 3 000 euros, dont 2 400 euros financés par l’État en 2025 dans le cadre du plan France Nation Verte. La collectivité complète donc le financement pour encourager les ménages à investir dans un équipement permettant de réduire leur consommation d’eau potable.

L’eau devient un enjeu économique majeur

Cette politique locale s’inscrit dans une problématique désormais nationale. La sécheresse particulièrement précoce et intense observée en France en 2026 affecte les sols et les cours d’eau et renforce la nécessité de réduire les consommations. Le Plan Eau national fait de la sobriété, de la disponibilité de la ressource et de la valorisation des eaux non conventionnelles des priorités. En juillet 2026, l’État et la Banque des Territoires ont par ailleurs porté de 4 à 6 milliards d’euros d’ici 2028 l’enveloppe des AquaPrêts destinés aux projets liés à l’eau.