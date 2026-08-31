L'an dernier, 388 sites se sont inscrits dans la région avec une quarantaine d'ambassadeurs, membre d'une structure participante. Depuis la première édition en 2013, le Challenge a mobilisé 55 400 participants. Co-organisé par le Réseau Alliances, Déclic Mobilités et la CCI Hauts-de-France, en partenariat avec la direction régionale Hauts-de-France de l'ADEME, le Conseil régional, Hauts-de-France Mobilités, la MEL et SNCF TER Hauts-de-France, cet événement vise à promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : marche, vélo, transports en commun, covoiturage, télétravail... pour les trajets domicile-travail des actifs.

Remise des prix en octobre

Les inscriptions viennent de s'ouvrir, pour une édition 2026 qui aura donc lieu du 14 au 19 septembre prochains, avec une remise des prix qui aura lieu lors du forum GREAT! (anciennement World Forum for a Responsible Economy), le 14 octobre prochain à Entreprises et Cités.

Aujourd'hui, trois-quarts des trajets domicile-travail se font encore en voiture – un chiffre qui augmente davantage en zone rurale. Néanmoins, sur l'ensemble du territoire de la Métropole européenne de Lille, une hausse de plus de 15% de la pratique du vélo a été enregistrée.