En Moselle, la sécheresse laisse déjà des traces dans les forêts

Pour mieux comprendre la gestion des forêts et constater les effets des conditions météorologiques actuelles, Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, s’est récemment rendu dans plusieurs forêts publiques du département, aux côtés des agents de l’Office national des forêts (ONF). La visite s’est déroulée à Guessling, Albestroff, Dabo et Phalsbourg.

Sur le terrain, les échanges ont porté sur la gestion raisonnée des forêts et sur différents enjeux liés à leur entretien, comme les routes domaniales, les droits d’usage ou encore la régulation des peuplements. Au-delà des 75 000 hectares de forêts propriété de l'Etat, l’ONF y gère 516 forêts communales pour assurer leur gestion durable en conciliant la production de bois, la préservation de la biodiversité, l’accueil du public et la prévention des risques.

Des arbres qui montrent les premiers signes de stress

La sécheresse s’est également invitée au cœur des discussions. Les déficits de pluie accumulés commencent à se faire sentir dans les sols forestiers, désormais fortement asséchés. Sur certains secteurs, les arbres présentent déjà des signes visibles de stress : les feuillus jaunissent et se flétrissent plus tôt que d’habitude, tandis que les feuilles commencent à tomber prématurément.

Les secteurs les plus secs et les lisières sont particulièrement concernés. Pour autant, un arbre qui semble affaibli n’est pas forcément en train de dépérir. La chute des feuilles peut être une réaction naturelle permettant à l’arbre de réduire ses besoins en eau et de mieux supporter la période de sécheresse.

Il faudra toutefois attendre la reprise de la végétation, au printemps 2027, pour mesurer plus précisément les éventuelles conséquences à long terme de ces épisodes de sécheresse sur les peuplements forestiers mosellans.