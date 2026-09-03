Dieppe-Maritime : la biodiversité locale cartographiée

La Ville de Dieppe et Dieppe-Maritime poursuivent leur démarche autour de l’Atlas de la biodiversité communale (ABC), un programme consacré à l’identification et à la connaissance des espèces animales et végétales présentes sur le territoire. Cette démarche vise à mieux documenter la biodiversité locale et à identifier les différents milieux qui participent à son maintien. Elle s’accompagne d’animations ouvertes aux habitants, notamment des sorties permettant d’observer directement la faune et la flore et d’apprendre à reconnaître les espèces rencontrées. Le prochain rendez-vous aura lieu le samedi 12 septembre 2026 à 14 heures, dans le quartier de la Chapelle de Bonsecours. Consacrée aux «prairies à la fin de l’été», cette sortie permettra de découvrir les caractéristiques de ces espaces à cette période de l’année. La participation est gratuite, sur inscription auprès de Dieppe-Normandie Tourisme.

La biodiversité devient un enjeu territorial

Les atlas de la biodiversité constituent également des outils d’observation pour les collectivités. En recensant les espèces animales et végétales ainsi que les milieux naturels présents sur un territoire, ils permettent de disposer d’une connaissance plus précise des espaces à préserver. Ces données peuvent ensuite être prises en compte dans les politiques locales d’aménagement, la gestion des espaces verts ou encore les actions de sensibilisation auprès des habitants.