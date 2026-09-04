Depuis quelques semaines, un jardin solidaire a vu le jour dans la maison de santé pluridisciplinaire de l’abbaye de Breteuil, sur une vaste terrasse ensoleillée. La quarantaine de bacs ainsi que les entourages ont été réalisés grâce à de la récupération de matériaux issus notamment de l’hypermarché Leclerc de Breteuil ou de l’établissement de service et d'aide par le travail Hilaire-Maleysson de Breteuil.



Revendus à prix modiques

Un bénévole de l’épicerie solidaire, La P’tite Épicerie de l’Oise Picarde, située juste en face de l’entrée principale de la MSP, s’occupe des plantations et des récoltes sous forme d’atelier. Car ce jardin solidaire est en lien avec l’épicerie, issue du centre socio-culturel Michel-Jubert, et le comité des usagers.

En effet, les légumes récoltés, comme les courgettes, les tomates et les haricots sur cette période estivale, sont destinés à y être vendus à prix très modiques auprès des 70 familles bénéficiaires, demeurant sur le territoire de la communauté de communes de l’Oise Picarde :

«Le terreau et les graines sont fournis par l’association des jardins familiaux, précise Jean-Louis Mionnet, kinésithérapeute et coordinateur de la MSP de l’abbaye. Nous avons aussi des récupérateurs d’eau, des bancs, des tables, des aménagements sur les cailloux pour permettre le passage de fauteuils roulants».

Tous au jardin solidaire le mercredi

C’est ici que qu’une trentaine de patients prennent leur café à l’issue des deux marches organisées les jeudis et vendredis dans le cadre de la démarche de remise en mouvement. La MSP de l’abbaye est engagée dans ce label, porté par la FEMAS (Fédération des maisons et pôles de santé Hauts-de-France), elle-même fédérée par l’association AVECsanté. Ensuite, des patients se retrouvent dans le potager solidaire. Ils arrosent les plantations et participent à leur entretien. Le grand public, les enfants, notamment du centre aéré, des personnes en situation de handicap… y sont les bienvenus les mercredis matins pour profiter d’un moment d’échanges, de pratique et de partage.

De son côté, Yasmina Aoun, responsable de l’épicerie solidaire, estime que ce projet n’a que du positif à une période où la précarité est importante : «Tous les jours, je reçois dix nouveaux dossiers, confie t-elle. Je peux compter sur une équipe exceptionnelle d’une douzaine de bénévoles. Localement, l’hypermarché Leclerc de Breteuil, la pharmacie de la Noye à Breteuil, la banque alimentaire… nous font d’importants dons. Tous les partenaires, toutes les entreprises qui veulent nous épauler sont les bienvenus».