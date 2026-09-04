À Bar-le-Duc, le collège André Theuriet veut franchir un nouveau cap dans ses pratiques pédagogiques. L’établissement, qui accueille environ 280 élèves pour cette rentrée, sera prochainement doté par le Département d’une dizaine de casques à réalité augmentée. Arts, langues, histoire : plusieurs disciplines pourront s’appuyer sur ces outils immersifs, avec une formation prévue pour les enseignants.

Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large engagée depuis plusieurs années. Avec 25 enseignants, 11 classes, une unité d’enseignement externalisée et une Ulis, le collège conserve plusieurs dispositifs qui contribuent à son identité : classe à horaires aménagés théâtre, classe football, option latin, éducation aux médias, web TV, web radio et mini-entreprise. Le CDI, rénové il y a près de deux ans, constitue également un espace central pour les projets culturels et pédagogiques. L’arrivée des casques doit désormais permettre d’élargir encore les usages du numérique.

Le numérique transforme les collèges

Au-delà du seul équipement, l’enjeu concerne la capacité des établissements à intégrer de nouvelles technologies dans les apprentissages. Dans les territoires ruraux, ces investissements peuvent aussi contribuer à maintenir une offre éducative diversifiée et à renforcer l’attractivité des établissements auprès des familles. Pour les collectivités, la question porte donc autant sur l’achat du matériel que sur son appropriation par les équipes et sa capacité à produire des usages durables.