Pont-à-Mousson : FunCube poursuit sa dynamique d’innovation

Nom de code : Capsule temporelle. Signe particulier : nouvelle innovation lancée par l’entreprise de Pont-à-Mousson, FunCube spécialisée dans les bornes photo.

Alors que le photobooth traditionnel mise sur l'instantanéité de l'impression, FunCube choisit de surprendre en introduisant le temps long. Directement accessible sur l'écran tactile de la borne via un bouton dédié, la Capsule Temporelle invite les convives à laisser des témoignages spontanés destinés à resurgir dans le futur.

Profondeur émotionnelle

«Avec la Capsule Temporelle, nous ajoutons une véritable profondeur émotionnelle à l’événement. Que ce soit pour un mariage, un anniversaire ou un séminaire d'entreprise, les participants créent des souvenirs à retardement. L'hôte choisit de libérer ces capsules à 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Pendant ce temps, le contenu reste scellé avec un compte à rebours sur l'espace en ligne. Quand le moment arrive, l’émotion de la fête ressurgit intacte», explique Charles Doyen, fondateur de FunCube.

La technologie a été intégralement développée en interne au sein de l’atelier mussipontain de l’entreprise.

Créée en 2016, FunCube conçoit, fabrique, loue et commercialise des photobooths innovants et éco-conçus. Membre de La French Tech et labellisée La French Fab, l'entreprise allie fabrication locale et technologies propriétaires pour proposer des expériences événementielles uniques. Elle compte parmi ses clients des marques et entreprises reconnues sur le plan local et national. FunCube, c’est plus de 1 500 événements couverts depuis ses débuts.