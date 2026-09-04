Meurtres de Gy: l'autopsie des quatre corps pratiquée vendredi

L'autopsie des corps de deux enfants, de leur grand-mère et de leur père, soupçonné de les avoir tués mercredi à Gy (Haute-Saône) avant de se donner la mort, sera pratiquée dans la journée, a-t-on appris auprès du parquet.

L'homme de 42 ans "n'avait jamais été condamné pour des atteintes aux personnes", a précisé dans un communiqué le procureur de Vesoul, Arnaud Grécourt.

Il n'était pas connu de la justice pour des faits de violence, mais il avait déjà été condamné pour des atteintes aux biens, selon une autre source judiciaire.

Le drame s'est déroulé mercredi soir au domicile de la famille, qui vivait dans un bungalow situé à côté de sa maison en construction, sur les hauteurs de Gy, commune située à une trentaine de kilomètres de Besançon.

A leur arrivée, les gendarmes ont découvert les corps de deux garçons âgés de six et 10 ans, du père et de la mère de son épouse, âgée de 74 ans.

Les corps des adultes ont été retrouvés dans le bungalow et ceux des enfants dans un véhicule utilitaire stationné à l'extérieur.

Dans l'attente des résultats de l'autopsie, "l'hypothèse privilégiée" est que "le père de famille, en instance de séparation, aurait donné la mort aux trois autres personnes avant de retourner l'arme contre lui", avait indiqué jeudi le procureur.

"Les deux enfants et l'homme de 42 ans auraient été tués à l'aide d'un fusil de chasse", indique le magistrat, qui a ouvert une enquête pour homicide volontaire.

En revanche, d'après les premières constatations, la grand-mère "n'a, a priori, pas été tuée par arme à feu" et l'autopsie doit permettre de déterminer les causes exactes de son décès, précise la source judiciaire.

Les conclusions de l'autopsie "donneront lieu à une communication ultérieure" du parquet de Vesoul.

Selon un cousin du père de famille, qui appartenait à la communauté des gens du voyage, ce dernier a commis le crime alors que sa belle-mère venait chercher les enfants.

"Il a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant: voilà ce que tu mérites", a raconté cet homme, du nom de Charles Martino-Herter.

Le procureur souligne que des "investigations portant notamment sur les supports numériques saisis et sur les échanges susceptibles d'avoir eu lieu avant ou au moment des faits, sont en cours".

La mère des enfants, qui avait été prise en charge à l'hôpital, a pu être entendue par les enquêteurs de la brigade de recherche de Vesoul.