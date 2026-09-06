Les obsèques des deux enfants retrouvés morts à Gy (Haute-Saône) au côté de leur père suspecté de les avoir tués auront lieu mardi, a annoncé dimanche la mairie qui prévoit une marche blanche ultérieurement.

La cérémonie religieuse se déroulera mardi à 14h30 en l'église Saint-Symphorien de Gy, a précisé la mairie dans un message sur Facebook.

La municipalité a ajouté qu'elle organiserait une marche blanche dont les modalités (date, horaire, parcours) seront "définies ultérieurement en concertation" avec la famille.

"Dans ces circonstances particulièrement douloureuses, la municipalité remercie chacun de faire preuve de respect, de dignité, de sobriété et de bienveillance pour accompagner la famille et les proches", est-il ajouté.

Les deux petits garçons, âgés de 6 et 10 ans, leur père, 42 ans, et leur grand-mère maternelle âgée de 74 ans ont été retrouvés morts mercredi soir au domicile de la famille, qui vivait dans un bungalow situé à côté de sa maison en construction, sur les hauteurs de Gy, commune située à une trentaine de kilomètres de Besançon.

Les autopsies pratiquées vendredi ont déterminé que les deux enfants ont été tués d'un tir d'arme à feu unique. Le décès du père de famille est lui aussi dû à un tir d'arme à feu unique, porté au menton.

La grand-mère des enfants est morte d'une "hémorragie majeure, consécutive à trois coups de couteau", a précisé samedi dans un communiqué le procureur, Arnaud Grécourt, évoquant des coups d'"une grande violence".

Le médecin légiste a également relevé sur le corps de la septuagénaire des ecchymoses et des traces de strangulation.

"L'hypothèse privilégiée à ce stade de l'enquête est que le père de famille, en instance de séparation, aurait donné la mort aux trois autres personnes avant de retourner l'arme contre lui", selon le procureur.