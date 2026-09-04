Le salon Agora ouvre ses portes samedi 5 septembre, de 10h00 à 18h00, autour de l'espace Dewailly, du Coliseum et de la Maison de la Culture, à Amiens. Cet événement permet aux habitants de la métropole de rencontrer directement les adhérents des associations locales. Sport, art, bénévolat, solidarité : plusieurs domaines seront représentés. Organisé par la Maison des associations d'Amiens Métropole (Maam), le rendez-vous propose des animations tout au long de la journée. Un annuaire des associations, édité pour chaque édition, sera distribué gratuitement. Il reste aussi consultable sur le site de la Maam, dans les mairies de la métropole et dans plusieurs structures socio-culturelles ouvertes au public.

Un salon né du dynamisme associatif

Le mot «Agora» vient du grec et désigne un lieu de rassemblement social, ce qui résume l'esprit du salon. Depuis 2025, l'événement intègre le dispositif «Faites du sport», consacré à la découverte et à la pratique sportive pour tous les publics. Agora est par ailleurs reconnu comme éco-manifestation accessible. La Maam s'efforce de réduire l'impact environnemental de cette rencontre grâce au tri sélectif, à des matériaux réutilisables et à la promotion des mobilités douces. Un accueil spécifique est également prévu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.