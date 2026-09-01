Les Cigales en Seine lancent leur premier appel à candidatures afin de financer et accompagner des initiatives locales à vocation sociale ou environnementale dans la métropole rouennaise. Ce nouveau Club d’investisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne solidaire (CIGALES) réunit déjà 17 membres engagés dans cette démarche d’investissement citoyen. «Les investisseurs du club sont tous très ancrés dans le territoire, explique Anaëlle Jouin, cogérante des Cigales en Seine. Cette connaissance du terrain nous sera utile pour repérer les dossiers les plus pertinents.»

D’un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros par projet, ce soutien financier pourra être constitué d’apport en capital (dans la limite de 25 %), de compte courant d’associé, d’apport associatif, de titres ou de prêt, selon les besoins de la structure.

«Des projets utiles au territoire»

Contrairement aux circuits de financements classiques, les critères de sélection ne reposent pas sur les perspectives de profit. «Bien sûr, les projets doivent être viables économiquement, détaille Anaëlle Jouin, mais nous ciblons avant tout des projets utiles au territoire, favorisant la cohésion sociale ou la transition écologique par exemple.» Les projets retenus bénéficieront également d’un accompagnement assuré par un binôme de membres référents, pour faciliter leur insertion dans l’écosystème local.

Lancées officiellement en juin avec l’Adress, structure d’accompagnement de l’économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire, les Cigales en Seine s’inscrivent dans un réseau d’environ 200 clubs actifs en France, fédérés autour d’une charte commune. De la micro-crèche éco-citoyenne aux lieux culturels en passant par les parcs photovoltaïques, ses domaines d’intervention sont vastes.

Quelque 150 projets en France chaque année

Chaque année, le réseau indique investir près de 600 000 euros dans quelque 150 projets en France. «Plusieurs Cigales peuvent se réunir autour d’un même projet, ajoute Anaëlle Jouin, qui espère voir se créer d’autres clubs sur le territoire. On peut ainsi atteindre des financements plus importants tout en partageant le risque.»

En raison de leur statut juridique, chaque club est limité à 20 investisseurs. En Normandie, d’autres Cigales pourraient prochainement voir le jour dans l’Eure, l’Orne ou le Calvados. «Être en appui des personnes qui souhaiteraient créer un nouveau club fait aussi partie de notre mission», précise Anaëlle Jouin. Chaque club a une durée de vie de 5 ans, renouvelable une fois.

Entreprises et associations ont quant à elles jusqu’au 11 septembre pour déposer leur candidature. Les projets retenus seront dévoilés courant novembre.