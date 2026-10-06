Le concept n'est pas nouveau mais il a le mérite de continuer à se développer. Rassembler les produits d'artisans et producteurs locaux pour les aider à se faire connaître et vendre leurs produits auprès des consommateurs, voilà l'objectif de l'Arche Artisanale, nouvellement implantée à Beauvais. Ce qui diffère tout de même cette boutique, c'est qu'elle est organisée sous forme d'association et donc tenue par des bénévoles. «Le format de l'association a été choisi pour que notre façon de faire qui est totalement transparente et sans bénéfice soit mise en évidence, explique Jérémy Vanesse, président de l'Arche Artisanale, le nom de la boutique mais aussi de l'association créée en juillet 2025. C'est aussi pour donner confiance aux consommateurs et aux artisans».

Lui-même artisan – il créé des objets en bois avec impression 3D via La Fabrique des 3 lucioles -, Jérémy Vanesse a à cœur d'aider réellement les artisans et producteurs locaux, en proie à des difficultés à se faire connaître. Et pour ce faire, il est épaulé par une équipe de bénévoles. «Les artisans et les producteurs vendent sur les marchés et n'ont pas les moyens d'avoir leur propre local, cette boutique est une aide précieuse», exprime Pascal Pruvost, le vice-président de l'association, qui s’attelle au bon fonctionnement de l'Arche Artisanale. Cette boutique de 125 m² de vente rassemble 25 artisans et producteurs de l'Oise mais aussi d'Amiens, et d'autres artisans peuvent encore rejoindre cette aventure. Elle s'ajoute par ailleurs à une autre boutique déjà ouverte à Grandvilliers.

Une boutique et un lieu de vie

Une fois rentré à l'intérieur de l'Arche Artisanale, le monde des artisans et producteurs locaux s'ouvre aux visiteurs. Miel, café, bière, confiture, rhum, tisanes, bijoux, cosmétique, prêt-à-porter, peinture sur verre... une multitude de produits se présente sur les étagères. Et ces étagères sont également particulières et au cœur du projet de l'association, car elles sont plus grandes que d'ordinaire (1m80 de long). Le but ? Mettre en évidence les produits et ne pas accumuler un nombre d'artisans. «Nous avons une grande surface et notre choix est de ne pas avoir un grand nombre d'artisans pour que les artisans mettent leur produits en avant et qu'ils se sentent bien», expose Jérémy Vanesse.

Cette boutique se veut aussi être un lieu de rencontres : des professionnels partenaires participent à des "Journées flash" durant lesquelles ils proposent leur service, comme des soins du visage ou des tatouages.

«C'est un lieu où les savoir-faire locaux se rassemblent, exprime encore Jérémy Vanesse. Et cela permet aux gens de pouvoir découvrir des produits, des professionnels et de les avoir dans un même endroit. Et notre objectif est que ce lieu devienne pérenne».

Mettant en avant le savoir-local, l'Arche Artisanale propose aux entreprises la confection de paniers pour leurs cadeaux d'entreprise... une façon aussi de dévoiler une autre partie de l'économie locale.



