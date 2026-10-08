La Ville de Beauvais organise, le samedi 10 octobre, une nouvelle édition des Assises de la vie associative. La rencontre se déroulera de 10h à 12h30 à Harmonie – Maison des Associations. Organisé tous les deux ans, en alternance avec le forum des associations, cet événement s’adresse aux dirigeants associatifs beauvaisiens.





Une politique associative présentée pour 2026-2031





Cette édition doit permettre de présenter les orientations de la Ville en faveur de la vie associative pour la mandature 2026-2031. Les Assises visent également à répondre aux besoins identifiés sur le terrain et à favoriser les échanges entre les différentes associations.

Le rendez-vous doit ainsi contribuer à renforcer le dialogue entre les acteurs associatifs et à maintenir une dynamique collective au service de la vie associative locale.

La rencontre sera également l’occasion de rendre hommage à Éric Botrel, engagé dans la vie associative beauvaisienne et décédé le 31 décembre 2025. Son nom sera donné à une salle d’Harmonie – Maison des Associations à l’occasion de ces Assises.