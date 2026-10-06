L'association des Places Tertiaires veut doubler sa communauté

Avec plus de 200 adhérents, l'association Les Places Financières veille aux besoins des entreprises, les sensibilise aux nouveaux modes de gouvernance, facilite la mise en rapport entre experts et entreprises ou encore promeut les métiers de l'expertise et du conseil ; que ce soit à travers des conférences, des ateliers/rencontres, l'organisation d'événements comme les entreprises centenaires ou encore les Victoires des Autodidactes. Parmi les objectifs à venir : l'ambition de doubler sa communauté, de renforcer les coopérations entre métiers du conseil et de l'expertise, entreprises et décideurs, écoles et talents.

Mais aussi de faire travailler ensemble les expertises des professionnels du chiffre et du droit, de la finance, de l'assurance ou encore des ressources humaines et de la communication, autour de problématiques rencontrées par les dirigeants : «Dans une période où beaucoup parlent des menaces, nous voulons aussi parler des solutions. Les entreprises ont besoin de confiance, d'expertise et de collectif» a tenu à rappeler son président Antoine Leduc.

121 000 emplois dans le tertiaire régional

Les Hauts-de-France regroupent 121 000 salariés dans ce large secteur qui regroupe les métiers allant de l'assurance aux ressources humaines en passant par le numérique, l'audit-conseil ou encore les activités juridiques et comptables. La région se positionne comme la 5ème région française en nombre d'emplois. En 10 ans, le tertiaire supérieur a créé plus de 25 000 emplois régionaux (+26%).