Epinoy : les acteurs de la logistique réunis lors d'un Summit annuel

Parce que les enjeux des professionnels de la supply chain et de la gestion d'entrepôts sont à la fois économiques, numériques, environnementaux, managériaux... L'édition 2026 du salon sera l'occasion d'échanger sur ces problématiques actuelles. Mais aussi de rencontrer une soixantaine d'exposants des opérations&flux logistiques, du stockage&infrastructures, du transport&distribution durable, des technologies&automatisation ou encore de la performance&ressources humaines.

Une dizaine de conférences sera organisée tout au long de cette troisième édition, complétées par des démonstrations de robots humanoïdes et quadrupèdes, ou encore de solutions automatisées dédiées à la logistique de demain. Organisé au cœur du plus grand parc logistique d'Europe continentale – et ancien site industriel reconverti –, ELIS 2026 va réunir en une seule journée des décideurs, des industriels, des transporteurs, des start-ups mais aussi des éditeurs de logiciels, des intégrateurs, des experts-métiers, des collectivités et des investisseurs pour faire de la logistique «un des principaux moteurs de la compétitivité économique et de la transformation industrielle».

80 exposants attendus

Plus de 80 exposants sont attendus, réunis autour de 13 univers : flux entrants et réception, préparation de commandes, emballage et conditionnement, etc. Toutes les informations et le programme ici.

Les Hauts-de-France comptent 2 358 entreprises du transport et de la logistique, pour environ 84 189 collaborateurs. C'est la région qui enregistre depuis 2024 la plus forte demande placée d'entrepôts en France, en faisant une des régions leaders dans le domaine.