Les offres couvrent plusieurs secteurs d’activité. Le BTP recherche notamment des maçons, coffreurs, conducteurs d’engins et électriciens, tandis que l’industrie recrute des opérateurs, techniciens de maintenance et électromécaniciens. La logistique et le transport proposent également des postes de caristes, préparateurs de commandes, chauffeurs et magasiniers.

Le salon ne se limite toutefois pas à ces métiers. Des opportunités seront aussi proposées dans le tertiaire, l’Horeca, le nettoyage, les services, le commerce ou encore le secteur médical. Les entreprises présentes s’adressent aussi bien aux candidats disposant d’une qualification qu’à ceux qui cherchent une première expérience ou souhaitent changer de voie professionnelle.

Un contact direct avec les recruteurs

L’un des intérêts du rendez-vous repose sur la possibilité d’échanger directement avec les recruteurs. Les candidats pourront présenter leur parcours, se renseigner sur les postes proposés et identifier les offres correspondant à leur profil. Certaines missions peuvent également constituer une première étape vers un emploi plus durable : selon F.E.S., plus de 1 100 CDD et CDI ont été signés depuis le 1er janvier.

«Nous constatons de réels signes de reprise dans plusieurs secteurs de l’économie luxembourgeoise. Le Salon de l’Intérim constitue une occasion unique pour les candidats de rencontrer directement les recruteurs, de découvrir les opportunités disponibles et, dans certains cas, de décrocher un emploi dès le jour même», déclare Marc Lebrun, Président de FEDIL Employment Services. La précédente édition organisée à Yutz avait attiré plus de 1 800 visiteurs. Un chiffre qui illustre l’intérêt porté à ces rencontres directes entre candidats et entreprises à la recherche de personnel.