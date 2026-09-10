Charline Dhersin, Gladisse Maninga, Pia Pijselman, Léa Rodriguez et Violette Vercamer. Ces créatrices d'entreprise de la région figurent parmi les 101 lauréates de la troisième édition du concours «101 Femmes Entrepreneures». Lancé par l’État et Bpifrance, le concours distingue chaque année une entrepreneure par département. Les lauréates sont sélectionnées parmi plusieurs centaines de candidates et doivent être au début de leur parcours entrepreneurial : porteuses d’un projet, créatrices ou repreneuses d’une entreprise depuis moins de trois ans. Elles sont accompagnées par au moins une structure d’appui à la création ou à la reprise d’entreprise. Au-delà de la mise en lumière de leurs activités, le concours entend constituer un véritable levier pour la suite de leur développement.

Les 101 se sont retrouvées les 7 et 8 septembre à Paris pour un bootcamp organisé par Bpifrance et ses partenaires. Au programme : partage d’expertise, mentorat, formations, accompagnement à l’ingénierie financière et mise en réseau avec des entrepreneures issues notamment de la promotion 2025.

8 millions de femmes entrepreneures

Cette édition intervient alors que la question de l’ambition économique des entreprises dirigées par des femmes revient au premier plan. À l’occasion du rassemblement, l’État et Bpifrance ont renouvelé leur accord-cadre en faveur de l’entrepreneuriat féminin pour la période 2026-2028. Le dispositif met notamment l’accent sur le financement, la croissance des entreprises, le post-accompagnement et le repreneuriat, avec l’objectif de sécuriser les parcours et d’accroître les revenus des dirigeantes. Un enjeu qui dépasse la seule création d’entreprise : en France, près de 8 millions de femmes entretiennent un lien avec l’entrepreneuriat et trois sur dix étaient engagées dans une dynamique entrepreneuriale en 2025, contre deux sur dix en 2018.