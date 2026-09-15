Isabelle Desmarais, directrice générale de Présoa, et Sandrine Fouquet, secrétaire générale des CFA BTP de Picardie ont officiellement signé une convention de partenariat entre les deux structures, au bénéfice de la prévention santé des apprentis BTP de l'Oise. Un partenariat qui finalement s'inscrit dans une démarche commune depuis 20 ans, dans lequel les équipes de prévention BTP de Présoa interviennent régulièrement au sein du CFA. «La prévention ne débute pas à l'entrée dans l'entreprise. Elle se construit bien en amont, dès le parcours de formation. C'est tout le sens de l'engagement de Présoa auprès des apprentis du BTP», exprime Isabelle Desmarais.

La prévention de la santé est un sujet majeur au sein des entreprises, les apprentis étant intégrés au sein des structures durant leur apprentissage. Et l'enjeu est grand : en France, plus de 105 000 jeunes sont formés par la voie de l'apprentissage dans le BTP, soit près d'un apprenti sur dix au niveau national. Les effectifs ont progressé de plus de 50% en moins de dix ans. Dans l'Oise, Présoa BTP assure le suivi de santé de près de 500 apprentis du secteur, axe prioritaire du Plan Régional Santé Travail, qui met l'accent sur la prévention auprès des jeunes et leur accompagnement dès leur entrée dans la vie active.

Développer la culture de la prévention santé

Dans les faits, la convention établit des actions. Présoa BTP, en collaboration avec le CFA BTP Picardie – Site de l’Oise, organisent régulièrement des actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels et à la santé au travail (ateliers, forums…) pour les apprentis et les salariés des entreprises du BTP. Le partenariat entre les deux structures se traduit également par la conception d'outils pédagogiques innovants, notamment en réalité virtuelle ; une information des familles, des apprentis et des entreprises sur le suivi médical et les travaux réglementés des jeunes travailleurs. Car le but est de développer durablement la culture de prévention santé dès la formation des futurs professionnels du secteur.