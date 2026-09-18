Dijon : la Région renforce son soutien aux étudiants





À l’occasion de la rentrée universitaire, Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté, s’est rendu au CROUS de Dijon, sur le campus Mansart, avec Laetitia Martinez, vice-présidente chargée de l’enseignement supérieur. Cette visite a permis de revenir sur les actions menées par la Région contre la précarité étudiante, ainsi que sur les investissements engagés dans les résidences universitaires. À Dijon, la résidence Beaune/Bourgogne bénéficie d’une réhabilitation évaluée à 16,3 millions d’euros.





Des moyens pour améliorer la vie étudiante





En 2026, la Région mobilise plus de 920 000 euros pour soutenir 68 projets sur son territoire. Cette enveloppe comprend notamment 264 000 euros pour 15 actions portées par le CROUS dans le cadre de la lutte contre la précarité étudiante. Sept autres projets bénéficient de 45 885 euros pour aménager des lieux de vie conviviaux et inclusifs sur les campus.





À Dijon, l’initiative des étudiants référents est également déployée en 2026. Quinze jeunes ont été recrutés dans les résidences universitaires du CROUS à Dijon, Besançon et Belfort-Montbéliard. Leur rôle consiste à accueillir les résidents, favoriser le lien social et prévenir les situations d’isolement. La Région participe à ce dispositif à hauteur de 36 015 euros.





La résidence Beaune/Bourgogne en travaux





La résidence Beaune/Bourgogne, qui compte actuellement 341 lits, fait l’objet d’une réhabilitation complète. Le projet prévoit la création de 186 studios, dont dix accessibles aux personnes à mobilité réduite.





Le coût total de l’opération atteint 16,3 millions d’euros, dont 8 millions financés par la Région dans le cadre du Contrat de Plan État-Région. Le chantier, dont les travaux doivent s’achever à l’été 2027, vise à améliorer le confort des étudiants et la performance énergétique des bâtiments.





À Dijon, la Région prévoit également un soutien de 2,7 millions d’euros pour le futur projet de restauration universitaire.



