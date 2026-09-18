Avec entre 1 200 et 1 300 étudiants pour l’année 2026-2027, les effectifs du site universitaire du Creusot restent stables, selon Florence Marty, nouvelle directrice du site, qui a ouvert la cérémonie de rentrée solennelle mardi 15 septembre à l’amphithéâtre C de Condorcet. Plusieurs projets doivent rythmer l’année, dont les 20 ans du master VIBOT, le lancement du SmartLab du département GEII et la reconduction du semestre REO. Le projet API, consacré aux alliances pédagogiques industrielles, doit également contribuer à renforcer l’attractivité des formations.



La rentrée met aussi en avant l’ouverture internationale, la recherche et l’innovation, ainsi que les dispositifs dédiés à la santé et au bien-être des étudiants. Ces enjeux ont été évoqués devant des représentants de l’Université de Bourgogne Europe, de la Région, de la CUCM et de la Ville du Creusot.

CALHIPSO doit démarrer en octobre

Président de l’Université de Bourgogne Europe, Vincent Thomas a présenté les principales évolutions de l’établissement, qui fête son premier anniversaire. Il a notamment évoqué la mise en place d’un conseil réunissant 13 chefs d’établissement, d’un comité d’orientation stratégique et l’intégration de l’Institut de formation des masseurs-kinésithérapeutes à la faculté des sciences de santé. Le président a également fait le point sur la recherche et le projet CALHIPSO.



Installé au Creusot, ce projet consacré à la compression isostatique à chaud dans l’industrie doit entrer dans sa dernière phase. Son démarrage est annoncé pour octobre 2026. La question de l’adaptation des bâtiments et des calendriers universitaires aux fortes chaleurs a également été soulevée. Les élus locaux ont, de leur côté, insisté sur le logement, les aides sociales, l’accès aux études et les conditions de vie des étudiants.