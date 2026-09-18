Campus Agro-environnemental 62 : trois sites pour une même dynamique

Comme l’exprime Henry-Louis Bourgois, directeur du Campus, «la rentrée 2026 est marquée par une progression sensible des effectifs, l'ouverture de nouvelles formations, la transformation de ses infrastructures et le développement de projets qui renforcent les liens entre formation, agriculture, innovation et territoire.» Cette année marque également une étape importante pour le site d'Arras avec un investissement de 14 millions d'euros (18 mois de travaux, 17 bâtiments concernés) porté par la Région Hauts-de-France.

Des fermes au cœur de la pédagogie

Le Campus s'appuie sur trois implantations présentant chacune leurs spécificités. Cette diversité constitue une richesse pédagogique : les apprenants peuvent être confrontés à des contextes, des productions et problématiques différentes. Les sites travaillent dans une logique complémentaire, en lien étroit avec leurs territoires d’implantation.

Installées au cœur de l’établissement scolaire, les exploitations sont de véritables fermes qui produisent, expérimentent, évoluent et accueillent régulièrement les apprenants. Lieux de référence pour les professionnels souhaitant suivre les résultats d'expérimentations ou découvrir de nouvelles pratiques, elles ont la double vocation de former les professionnels de demain et d’expérimenter des pratiques et solutions pour accompagner les transitions agricoles.

Formations agricoles et techniques

Sur 130 hectares, la ferme d'Arras développe principalement des activités de grandes cultures ainsi qu'une production de miel. Elle constitue un support pédagogique privilégié pour les formations agricoles et techniques. L'exploitation de Radinghem représente 116 hectares à la PAC, complétée par des activités d'éco-pâturage et d’occupations précaires. L'élevage compte 80 vaches et 80 brebis, l'objectif est de développer le troupeau ovin jusqu'à 150 brebis et de tendre vers une valorisation à 100% de la race boulonnaise.

Le site de Saint-Omer développe une activité de maraîchage biologique sur 1,7 hectare. L'exploitation constitue un support quotidien pour les apprenants, avec notamment des expérimentations autour du maraîchage sur sol vivant. La gestion de l'eau constitue également un axe de travail important.