Seine-Maritime : Illulart transforme l’Impressionnisme en décoration

Fondée par Hélène Boudin, Illulart s’appuie sur l’art, la photographie, la nature et les matières pour concevoir des papiers peints graphiques et personnalisables. Sa nouvelle collection fait référence à des œuvres de Monet, Pissarro ou Caillebotte, mais aussi à des artistes contemporains. Accompagnée par Rouen Normandy Invest puis orientée vers Rouen Normandie Création, l’entreprise a installé son activité en 2025 à la pépinière Seine Créapolis. Ses créations s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux architectes d’intérieur et décorateurs.

Le patrimoine devient une source d’innovation

À l’échelle nationale, les entreprises de la décoration et du design cherchent à renouveler leurs collections en s’appuyant notamment sur le patrimoine culturel, les tendances artistiques et la personnalisation. Le développement d’offres numériques permet également aux créateurs de proposer des modèles sur catalogue ou réalisés sur commande. Pour les entreprises, cette approche permet de différencier leurs produits tout en créant un lien entre création, identité territoriale et consommation.