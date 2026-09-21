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Arras : le Défi de l'Emploi de retour le 24 septembre

Le 24 septembre se déroule à Arras le Défi de l'Emploi, organisé par l'E2C Artois. Ce forum doit permettre aux personnes en recherche d'un emploi, d’une alternance ou d’une formation, de discuter directement avec les 70 entreprises présentes. 

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©Illustration Pixabay / AymaneJed

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 septembre 2026

Une date importante. Le 24 septembre se déroule à Arras le Défi de l'Emploi. Ce forum, organisé par l'E2C Artois est ouvert à toutes les personnes à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’une formation. 

Plus de 70 recruteurs seront présents, que ce soit des entreprises - comme Auchan, ID Logistic, Véolia, Pas-de-Calais Habitat, Décathlon ou Sofigram - des agences de travail temporaire, à l'instar de Workeez ou Proman, et des organismes de formation. Parmi eux, on trouve par exemple Laho, Afpa ou l'Institut Jules. L'intégralité des entreprises et organismes présents est à retrouver sur le site de l'E2C Artois. 

Ce forum de l'emploi et de l'alternance est soutenu par la Ville et la Communauté Urbaine d'Arras. 

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