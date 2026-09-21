Arras : le Défi de l'Emploi de retour le 24 septembre

Une date importante. Le 24 septembre se déroule à Arras le Défi de l'Emploi. Ce forum, organisé par l'E2C Artois est ouvert à toutes les personnes à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’une formation.

Plus de 70 recruteurs seront présents, que ce soit des entreprises - comme Auchan, ID Logistic, Véolia, Pas-de-Calais Habitat, Décathlon ou Sofigram - des agences de travail temporaire, à l'instar de Workeez ou Proman, et des organismes de formation. Parmi eux, on trouve par exemple Laho, Afpa ou l'Institut Jules. L'intégralité des entreprises et organismes présents est à retrouver sur le site de l'E2C Artois.

Ce forum de l'emploi et de l'alternance est soutenu par la Ville et la Communauté Urbaine d'Arras.