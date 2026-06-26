Etape importante dans la stratégie de Pas-de-Calais habitat et qui s'inscrit dans sa réorganisation territoriale engagée depuis 2023. Après Croisilles et Saint-Pol-sur-Ternoise, Lumbres devient le troisième site à accueillir un modèle d'agence rurale. C'est dans un lieu emblématique qu'a été installée cette agence : une ancienne gendarmerie, laissée vacante depuis mai 2021 et qui avait fait l'objet d'un important programme de réhabilitation et de transformation d'usage.

Près de 300 000 euros investis

Le projet, piloté par le service technique de la Direction territoriale Côte d'Opale Audomarois, a nécessité un investissement de 298 482 euros. Les travaux ont porté notamment sur la rénovation intérieure complète des locaux, l'isolation, le remplacement des menuiseries, la mise aux normes électriques et sanitaires et l'aménagement des accès pour les personnes à mobilité réduite. Cette agence de Lumbres accueille une équipe pluri-disciplinaire : un responsable d'agence, des assistantes, une chargée de recouvrement et des agents de proximité – qui étaient auparavant basés à Longuenesse. «Dans les territoires ruraux, l'accès aux services publics et au logement constitue un enjeu essentiel. Avec cette implantation à Lumbres, Pas-de-Calais habitat confirme son engagement en faveur d'un service de proximité humain, accessible et réactif» a commenté Jean-Louis Cottigny, président de Pas-de-Calais habitat.