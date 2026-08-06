Avec les phénomènes caniculaires qui s'enchaînent, la recherche de fraîcheur se fait logiquement sentir et les tentations de la trouver dans les rivières et les cours d'eau aussi. Parallèlement, Santé publique France ainsi que le ministère des Sports et de la jeunesse ont récemment annoncé l'augmentation du nombre de noyades et avec elles du nombre de décès : 131 personnes selon la ministre Marina Ferrari sur la seule période du 19 juin au 10 juillet.

Le Département de la Somme, avec son fleuve et son canal qui traversent le territoire d'est en ouest, rappelle de son côté tous les dangers de la baignade dans le canal de la Somme. «C'est un lieu de détente, de loisirs et de découverte de plus en plus prisé», a bien noté le conseil départemental avant d'ajouter : «Mais attention, il n'est pas du tout adapté à la baignade». Elle y est en effet dangereuse et même interdite par arrêté préfectoral à 100 mètres de part et d'autre de chaque écluse, barrage et pont. «Or, chaque été, des comportements contraires à ces interdictions sont trop souvent observés, mettant ainsi en danger leurs auteurs».

Des activités dans toutes les bases nautiques

Les risques y sont en effet nombreux : risque d’aspiration dans les écluses, forts courants, pierres ou objets dangereux au fond de l’eau, navigation, myriophylle (espèce exotique envahissante), risque sanitaire (leptospirose…). De fait, certaines communes ont elles aussi pris des arrêtés d’interdiction de baignade sur leurs territoires. À cela s'ajoute le danger de sauter depuis un pont fréquemment vu chez les jeunes en été. Sur ce point, la règle est claire : «Cette activité interdite est très risquée, même à faible hauteur, justifie le Département. Dans l’eau trouble des canaux et rivières, à l’endroit où sont construits les ponts, se cachent des ouvrages qui, en cas de saut, peuvent se révéler mortels : blocs de béton, pieux métalliques, amoncellement de roches. De plus, la Somme est peu profonde, ce qui accentue le risque d’accidents».

En revanche, le conseil départemental n'oublie pas de mettre en avant ses bases nautiques et leurs multiples activités proposées sur le territoire : initiation à la voile, découverte du paddle ou du canoë-kayak, immersion dans la vallée en rafting, expérience insolite en pirogue, balade tranquille en bateau électrique, visite guidée des hortillonnages et de la Baie de Somme ou encore passer la nuit sur le fleuve… Bref, les activités nautiques ne manquent pas dans la Somme et autour de son canal.











