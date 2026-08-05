Gevrey-Chambertin : le futur pôle périscolaire prend forme

Lancé en mai 2025, le chantier du pôle périscolaire de Gevrey-Chambertin franchit une nouvelle étape. Les volumes du bâtiment sont désormais bien visibles, laissant entrevoir les contours de cet équipement destiné à renforcer les capacités d'accueil de l'enfance et de la petite enfance. La réception des travaux est prévue en décembre 2026, après dix-huit mois de chantier.





Un équipement adapté aux besoins du territoire





Conçu par l'agence d'architectes SILT, le projet vise à répondre aux besoins de l'enfance et de la petite enfance, à améliorer les conditions d'accueil, notamment face aux fortes chaleurs, tout en offrant de meilleures conditions de travail aux agents. Le futur bâtiment s’étend sur une surface de 1 240 m², avec 800 m² d'espaces extérieurs. Il hébergera un restaurant scolaire, doté d’une capacité d’accueil de 250 enfants, quatre espaces dédiés aux accueils péri-extrascolaires ainsi que deux salles d'activités.





Le bâtiment privilégiera des matériaux locaux et durables, avec une structure en pierre massive de Bourgogne, une charpente en bois et des caissons préfabriqués bois-paille. Il intégrera également un système de géothermie sur sondes associé à un plancher chauffant-rafraîchissant ainsi que des tuiles photovoltaïques inspirées des toitures bourguignonnes. Les aménagements extérieurs prévoient une cour végétalisée et désimperméabilisée afin d’offrir un îlot de fraîcheur aux enfants.





Cet équipement représente un investissement de 4,754 millions d'euros HT. Près de 50 % de son financement est assuré par l'État, le Conseil départemental, la Région, la CAF, l'ADEME et le SICECO.



